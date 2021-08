In diesem Bild aus einem Video kümmern sich Menschen um eine verwundete Person in der Nähe des Ortes einer tödlichen Explosion außerhalb des Flughafens in Kabul. Zwei Selbstmordattentäter haben dutzende Menschen getötet.

dpa/Asvaka News Agency

Kabul. Bei dem Anschlag in Kabul sind nach Angaben der Taliban mehrere Menschen getötet worden. Das US-Streitkräfte werden ihre Evakuierungen aber weiter machen. Alles Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw