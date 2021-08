US-Militär beginnt mit Abzug seiner Truppen vom Flughafen in Kabul

Die US-Armee hat in den vergangenen rund 24 Stunden über 6000 Menschen aus Kabul evakuiert.

dpa/U.S. Marine Corps via AP

Kabul. Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes hat das US-Militär mit dem Abzug seiner Truppen vom Flughafen Kabul begonnen. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw