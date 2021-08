Taliban-Kämpfer stehen Wache vor dem Innenministerium in Kabul. Ihr Sprecher äußerte sich vor Journalisten.

AFP/JAVED TANVEER

Kabul. Die Taliban berichtet im Staatsfernsehen, sie wolle den Krieg in Afghanistan überwinden. Niemand solle verletzt werden. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der radikalislamischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschweren