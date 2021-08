Sondierungsgespräche in Kabul: Hamid Karsai (Mitte von links), ehemaliger Präsident von Afghanistan, Anas Hakkani, hochrangiger Führer der Hakkani-Gruppe, Abdullah Abdullah, Vorsitzender des Nationalen Rats für Versöhnung, sowie weitere Mitglieder der Taliban-Delegation.

dpa/Taliban/AP

Kabul. Vertreter der Taliban trafen andere politische Kräfte Afghanistans zum Gespräch über eine neue Regierung. Derweil hat es der frühere Präsident in die Vereinigten Arabischen Emirate geschafft. Aktuelles im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der radikalislamischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschweren