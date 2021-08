US-Präsident Joe Biden warnt die Taliban-Islamisten vor Gewalt gegen seine Leute.

AFP/JIM WATSON

Kabul. Seit die Taliban Kabul eingenommen haben, sind zwölf Menschen am Flughafen der Stadt zu Tode gekommen. Das berichtet die Agentur Reuters. Aktuelle Entwicklungen zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw