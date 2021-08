Protest in Dschalalabad: Taliban-Kämpfer erschießen Demonstranten

In Dschalalabad protestierten Bürger gegen die Entfernung der afghanischen Flaggen.

Pajhwok

Kabul. Eine Protestaktion von Afghanen wird von Taliban-Kämpfern gewaltsam aufgelöst. Mehrere Menschen sterben. Aktuelle Entwicklungen zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw