Dieses undatierte Handout der US Air Force zeigt eine Drohne vom Typ MQ-1 Predator. Zurzeit prüft das US-Militär, ob bei einem Drohnenangriff in Kabul Zivilisten getötet wurden.

LESLIE PRATT/epa/dpa

Kabul. Die USA haben nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in Kabul ausgeführt. Laut CNN starben dabei auch Zivilisten, darunter sechs Kinder. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw