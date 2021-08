Newsblog: "Starke Explosion" in Kabul – US-Drohne beschießt Fahrzeug

Mit einer Drohne haben die USA einen Angriff auf ein mutmaßlich mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug durchgeführt. (Archivbild)

Ghulamullah Habibi/dpa

Kabul. Die USA haben nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug in Kabul ausgeführt. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw