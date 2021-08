Horst Seehofer geht von einigen tausend Menschen bis zu einigen Millionen Flüchtlingen aus. Wie viele nach Deutschland kommen könnten, lässt er offen.

AFP/TOBIAS SCHWARZ

Kabul. Der Bundesinnenminister lässt ausdrücklich offen, mit wie vielen afghanischen Flüchtlingen wegen der Machtübernahme der Taliban zu rechnen ist. Aktuelle Entwicklungen zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw