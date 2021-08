Rauch steigt von einer Explosion außerhalb des Flughafens in Kabul auf. Die Explosion ereignete sich außerhalb des Flughafens, wo Tausende Menschen nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban auf der Evakuierung aus Afghanistan zusammengekommen sind.

dpa/AP/Wali Sabawoon

Kabul. Es hat eine Explosion vor dem Kabuler Flughafen gegeben. Es hat mehrere Verletzte und auch Tote gegeben. Die deutschen Evakuierungsflüge sind mittlerweile beendet worden. Alles Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw