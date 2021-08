Vor dem Flughafen in Kabul gab es eine Explosion. Das US-Pentagon hat die Meldung bereits bestätigt.

picture alliance/dpa/kyodo

Kabul. Das US-Militär hat jetzt eine Explosion vor dem Flughafen bestätigt. Die letzten deutschen Maschinen sind jedoch bereits vor der Explosion abgeflogen. Alles zu Afghanistan im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw