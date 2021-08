Die Evakuierung der Bundeswehr kommt voran. Wieder bringt ein Airbus A400M der Luftwaffe Menschen aus Afghanistan. (Archivbild)

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Dienstagabend eine dritte Maschine zur Evakuierung von Deutschen und Ortskräften gestartet. Aktuelle Entwicklungen im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der radikalislamischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschweren