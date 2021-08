Briten beenden Rettungsaktion – Macron will UN-Sicherheitszone

Soldaten der 16 Air Assault Brigade der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs (British Armed Forces) gehen nach ihrer Mission zur Hilfe bei der Evakuierung von Menschen vom Flughafen Kabul in Afghanistan nach ihrer Ankunft in einem Voyager Flugzeug auf der Militärbasis Royal Air Force Station Brize Norton.

dpa/Alastair Grant

Kabul. Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes hat das US-Militär mit dem Abzug seiner Truppen vom Flughafen Kabul begonnen. Alle Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw