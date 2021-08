Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Kabul werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Symbolfoto

dpa/Michael Brochstein

Kabul. Bei dem Anschlag in Kabul sind nach Angaben der Taliban mehrere Menschen getötet worden. Das US-Streitkräfte werden ihre Evakuierungen aber weiter machen. Alles Infos im Newsblog.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschw