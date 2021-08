Die verschärften Klimaziele von EU und Bundesregierung rücken mit den aktuellen Emissionen in weite Ferne, warnt eine Denkfabrik. (Symbolbild)

imago images/Future Image/Christoph Hardt

Berlin. Im vergangenen Jahr gab es einen Lichtblick für den Klimaschutz in Deutschland. Der Ausstoß an Treibhausgasen ging coronabedingt kräftig zurück. Doch inzwischen sieht das einer Studie zufolge anders aus.

Der Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland wird nach Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende in diesem Jahr deutlich steigen. Die Emissionen dürften gegenüber 2020 voraussichtlich um rund 47 Millionen Tonnen zulegen, heißt es in de