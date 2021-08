Bei einer Protestveranstaltung gegen die verschärfte Nachweispflicht stehen sich in Paris Demonstranten und Polizisten gegenüber.

Sameer Al-Doumy/AFP/dpa

Paris. Ob Restaurant, Kino oder Bahnreise - in Frankreich gilt an vielen Orten eine neue und verschärfte Nachweispflicht. Das weckt bei vielen Bürgern den Zorn.

Der Unmut über verschärfte Corona-Regeln hat in Frankreich am fünften Wochenende in Folge wieder viele Menschen auf die Straßen getrieben.Die Behörden rechneten am Samstag mit einer Gesamtzahl von rund 250.000 Demonstranten im ganzen Land u