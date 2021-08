Weiterer Negativrekord: 819 Corona-Tote in Russland

Medizinische Mitarbeiter - einer mit einer speziellen Schutzausrüstung - begleiten einen Mann mit Verdacht auf Covid-19 zu einem Krankenhaus in Kommunarka bei Moskau.

Pavel Golovkin/AP/dpa

Moskau. In Russland kommen die Corona-Impfungen nur schleppend voran. Nun melden die Behörden so viele Tote wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Den dritten Tag infolge hat es in Russland einen Höchststand bei den Corona-Todesfällen gegeben. Am Samstag meldeten die Behörden 819 Tote innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.Über Wochen hinweg lag dies