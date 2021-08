Taliban weisen Kämpfer an, am Stadtrand zu warten – Chaos in Kabul

Die Hauptstadt Kabul ist nun von der Terrororganisation Taliban umstellt. Noch gibt es keinen Aufruf zum gewaltsamen Eindringen.

AFP/WAKIL KOHSAR

Kabul. Der Vormarsch der Taliban geht weiter. Sie haben Masar-i-Scharif eingenommen, den früheren Bundeswehr-Hauptstandort in Afghanistan. Auch Kabul ist fast umzingelt.

Die militant-islamistischen Taliban haben ihre Kämpfer angewiesen, nicht in die Hauptstadt Kabul vorzudringen. Sie sollten vielmehr an den Toren der Stadt Stellung beziehen, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Islami