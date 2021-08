Deutsche Staatsangehörige sollen noch am Sonntag evakuiert werden

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verkündete die sofortige Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Kabul.

dpa/Philipp von Ditfurth

Kabul. Der Vormarsch der Taliban geht weiter. Sie haben Kabul umzingelt. Afghanistans Regierung will Gewalt vermeiden. Indes sollen deutsche Staatsangehörige evakuiert werden.

Angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der Präsident Aschraf Ghani das Land verlassen. Das bestätigte der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer am Sonntag auf