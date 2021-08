US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris beim Video-Treffen mit dem Sicherheitsteam.

imago-images/White House/CNP

Kabul. Die Taliban sind in Kabul. Während der Westen eigene Staatsbürger und die afghanischen Ortskräfte evakuiert, werden international Schuldzuweisungen laut. Ein Überblick.

Nach dem rasanten Eroberungszug der Taliban in Afghanistan ist Präsident Aschraf Ghani ins Ausland geflohen. Das bestätigte der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer am Sonntag auf Facebook veröffentlic