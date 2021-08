Nach Ausreise des afghanischen Präsidenten: Taliban beziehen Posten in Kabul

Neben der US-Botschaft in Kabul steigt Rauch auf. In Panik geratene Mitarbeiter vernichten sensible Dokumente und fliehen aus Regierungsbüros, berichten Reporter.

dpa/AP/Rahmat Gul

Kabul. Der afghanische Präsidenten Ashraf Ghani soll laut Berichten das Land verlassen haben, gleichzeitig beziehen die Taliban Posten in Kabul.

Angesichts des Vormarsches der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan hat der Präsident Aschraf Ghani das Land verlassen. Das bestätigte der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer am Sonntag auf