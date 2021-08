Zahl der Migranten am Ärmelkanal erreicht Tagesrekord

Ein Migrant hält ein Kind im Arm, während er im Hafen von Dover ankommt, nachdem er im Kanal von britischen Grenzbeamten aufgegriffen wurde.

Matt Dunham/AP/dpa

Dover. Insgesamt erreichten bereits mehr als 11.000 Menschen in diesem Jahr die englische Küste in kleinen Booten. Immer wieder geraten die Flüchtlinge dabei in Seenot.

Immer mehr Menschen versuchen in kleinen Booten den Ärmelkanal Richtung England zu überqueren.Die Zahl der Migranten, denen die gefährliche Überfahrt gelang, erreichte am Donnerstag mit knapp 600 einen Tagesrekord, wie die britische Nachric