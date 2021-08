Taliban rücken näher an Kabul heran

Kämpfer der Taliban in der Innenstadt von Herat.

-/XinHua/dpa

Kabul. Die Taliban erobern in raschem Tempo immer größere Teile Afghanistans. So konnten die Islamisten die mittlerweile 19. der 34 Provinzhauptstädte des Landes übernehmen.

Die militant-islamistischen Taliban setzen ihren Vormarsch in Afghanistan fort und rücken dabei immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. Am Samstagmorgen habe es Gefechte um Maidan Schar gegeben, Hauptstadt der rund 35 Kilometer von Kabul