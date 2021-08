Osnabrück. Der Ex-SPD-Vorsitzende und langjährige Rundfunk-Funktionär Kurt Beck hat den Medien einen ungleichen Umgang mit den Kanzlerkandidaten von Union, Grünen und Sozialdemokraten vorgeworfen.

Beck sagte in einem Interview mit unserer Redaktion, es habe ihn „maßlos geärgert, dass der SPD-Kandidat Olaf Scholz in einem beträchtlichen Teil der Medien überhaupt nicht mehr als relevant erwähnt worden ist, sondern so getan wurde, dass hier ein Zweikampf stattfindet.“ Dabei wisse doch jeder mit ein bisschen Erfahrung, wie schnell sich Dinge ändern können – „und so kam es dann ja auch mit seinen jetzigen Werten“.



„Hier fand keine seriöse Einschätzung der beteiligten Personen und der politischen Situation statt“, monierte Beck, der bis 2013 Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder und bis 2017 Verwaltungsratsvorsitzender des ZDF war.