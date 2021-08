Fridays for Future: „Finanzsektor verkauft unsere Zukunft“

Ein Demonstrant hält einen großen Ballon mit dem Schriftzug "Planet Earth First" beim zentralen Klimastreik von Fridays for Future in Frankfurter hoch.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt. Bunter Protest zwischen Bankentürmen: Im Kampf gegen den Klimawandel sind zahlreiche Aktivisten in Frankfurt auf die Straße gegangen. Sie sehen auch den „fossilen Finanzsektor“ in der Verantwortung.

Zahlreiche Menschen sind am Freitag in Frankfurt bei einem zentralen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future auf die Straße gegangen. Im Mittelpunkt standen diesmal Proteste „gegen den fossilen Finanzsektor“. Die Polizei sprach nach vor