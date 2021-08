Bundesaußenminister Heiko Mass (SPD) äußert sich im Vorfeld einer Veranstaltung der SPD zum weiteren Vorgehen der Bundesregierung hinsichtlich der Deutschen Botschaft in Kabul.

Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin/Denzlingen. Die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan rücken immer weiter vor. Jetzt zieht die Bundesregierung weitere Konsequenzen und startet eine Rückholaktion.

Als Konsequenz aus dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan reduziert die Bundesregierung das Personal der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das „absolute Minimum“. Das kündigte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag