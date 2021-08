Elon Musk (links) und Armin Laschet haben sich in Brandenburg getroffen.

dpa/Patrick Pleul

Grünheide. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat die Tesla-Fabrik in Brandenburg besucht und Elon Musk getroffen. Der Tech-Unternehmer findet lobende Worte für Laschet.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat am Freitag auf der Baustelle des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin schnellere Genehmigungsverfahren gefordert. Der CDU-Vorsitzende sprach sich an der Seite von Firmen-Chef Elon Musk