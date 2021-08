Pakistanische Soldaten stehen Wache, während gestrandete Menschen an einem Grenzübergang in Chaman, Pakistan in Richtung der afghanischen Seite gehen.

Jafar Khan/AP/dpa

Genf. Die Taliban nehmen in Afghanistan eine Provinzhauptstadt nach der nächsten ein. Doch was bedeutet die Zurückdrängung der Regierungstruppen für die Bevölkerung?

Die Lage der Menschen in Afghanistan wird nach Einschätzung der Vereinten Nationen immer verzweifelter.„Wir stehen kurz vor einer humanitären Katastrophe“, sagte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Freitag in Genf. Vor all