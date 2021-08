Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird in der kommenden Woche nach Moskau reisen.

Markus Schreiber/AP/dpa

Berlin/Moskau. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist angespann - aus unterschiedlichen Gründen. Nun wurde bekannnt, dass Bundeskanzlerin Merkel kommende Woche nach Russland reisen wird.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am nächsten Freitag nach Moskau. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit.Der Kreml in Moskau bestätigte das Treffen Merkels mit Präsident Wladimir Putin. Einzelheiten