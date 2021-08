Dominierte vor ein paar Monaten die Alpha-Variante in Deutschland, ist nun die Delta-Variante klar vorherrschend.

Sven Husung/infogram

Berlin. Die hochansteckende Delta-Variante von Sars-CoV-2 verschärft die Pandemie in vielen Ländern. Auch in Deutschland verbreitet sich fast nur noch diese Mutante.

Laut RKI-Daten ist bundesweit mittlerweile fast nur noch die Delta-Variante im Spiel – die zuerst in Indien entdeckte, deutlich ansteckendere Mutante. Sie sei in einer für Deutschland repräsentativen Stichprobe in knapp 98 Prozent der