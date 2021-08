Die undatierte Aufnahme aus dem Sommer 1961 zeigt Lilli Gruner auf einer Decke sitzend am Strand (Aufnahmeort unbekannt).

---/Privatbesitz Anita Krätzner-Ebert/dpa

Greifswald. Am 13. August vor 60 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Nicht nur die innerdeutsche Landgrenze forderte Todesopfer. Auch an der Seegrenze starben Flüchtlinge. Forscher untersuchen wie viele.

Anita Krätzner-Ebert arbeitet 2008 an ihrer Examensarbeit in Geschichte, als sie auf einen Namen stößt, der sie so schnell nicht mehr loslassen sollte: Lilli Gruner war in Akten 1961 noch als Studentin an der Universität Rostock geführt.196