In Polen stirbt die Freiheit Stück für Stück

Vor dem polnischen Parlament protestieren Menschen gegen das geplante neue Rundfunkgesetz, das nach Ansicht von Kritikern die Pressefreiheit im Land einschränken könnte.

Czarek Sokolowski/AP/dpa

Osnabrück. Die geplante Änderung Rundfunkrechts in Polen passt in die Strategie der PiS-Regierung. Nach den unabhängigen Richtern will sie nun auch die unabhängige Presse an die Kette legen. Ein Kommentar.

Die Pressefreiheit war vor drei Jahrzehnten eine wichtige Forderung der polnischen Solidarnosc mit Friedensnobelpreisträger Lech Walesa an der Spitze. Hart wurde in Polen damals um die politische Freiheit im Allgemeinen und die Freiheit der