Kämpfer der Taliban patrouillieren in der Stadt Gasni rund 150 Kilometer südwestlich von Kabul. Auch Herat ist von der militant-islamistischen eingenommen worden.

Str/XinHua/dpa

Kabul. Die Städte in Afghanistan fallen wie Dominosteine. Die Taliban nehmen erst die strategische Stadt Gasni nahe Kabul ein. Am Abend folgt mit Herat die drittgrößte Stadt Afghanistans.

Die Taliban schreiten in ihrer versuchten Machtübernahme Afghanistans in großen Schritten voran. Am Donnerstag sind drei Provinzhauptstädte an die Islamisten gefallen, zwei davon mit großer Bedeutung. Am Morgen eroberten sie zunächst die nu