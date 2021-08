Maas warnt Taliban vor Aufbau eines Kalifats in Afghanistan

SPD-Außenminister Heiko Maas rechnet damit, dass sich die Taliban an der Regierung in Afghanistan beteiligen und sie dominieren wollen.

Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa

Berlin. Sollten die Extremisten ein Kalifat errichten, werde es „keinen Cent“ an deutscher Entwicklungshilfe mehr geben, warnt der Außenminister. Die Taliban nehmen indes immer weitere Provinzhauptstädte ein.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die in Afghanistan vorrückenden Taliban davor gewarnt, ein Kalifat in dem umkämpften Land zu errichten. Dann werde es „keinen Cent“ an deutscher Entwicklungshilfe mehr geben, die derzeit bei rund 430 Milli