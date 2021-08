Afghanistan: So rasant verläuft der Vormarsch der Taliban

Afghanische Sicherheitskräfte in Herat: Am Donnerstag haben die Taliban die drittgrößte Stadt des Landes erobert.

AFP

Kabul. In Afghanistan sind in weniger als einer Woche 11 der 34 Provinzhauptstädte an die Taliban gefallen. Deutsche sind aufgefordert, auf dem schnellsten Wege das Land verlassen. Ein Überblick.

Angesichts des rasanten Eroberungszugs der islamistischen Talibankämpfer in Afghanistan fordert Deutschland seine Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten Sicherheitslage