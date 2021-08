Afghanistan: Deutschland muss Verantwortung übernehmen!

Deutschland schiebt vorerst keine Menschen mehr nach Afghanistan ab.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Abschiebungsstopp für afghanische Flüchtlinge: Wer aus dem Land kommt, darf nicht zurückgebracht werden. Deutschland sollte aber noch mehr Verantwortung übernehmen. Ein Kommentar.

Schon als die Bundesrepublik vor rund 20 Jahren an der Seite der USA in den Krieg in Afghanistan zog, waren die Ziele des Einsatzes umstritten: Ein Land am Hindukusch erobern und nach westlicher Vorstellung unabhängig von regionalen Gepflog