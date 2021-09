Cem Özdemir will Minister werden - oder doch Ministerpräsident?

Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir will endlich Minister werden.

Arnulf Hettrich / Imago Images

Berlin. Grünen-Politiker Cem Özdemir ist gerade auf dem "Cemtrail": 28 Wahlkampftermine bis zum 20. September, quer durch die Republik. "Wir sehen uns!", schreibt er auf Twitter. Er hat große Pläne - und Ehrgeiz!

Der Ex-Grünenchef startet noch mal richtig durch, gibt alles, damit seine Partei die Kanzlerin stellt – und ihn in ihr Kabinett holt."Cemtrail ist wirklich witzig :-) Wir möchten Sie übrigens in einem Ministerium in der nächsten Bundesregie