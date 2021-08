Ann-Katrin Schneider, Bundesgeschäftsführerin vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ADFC.

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Fahrradfahren muss im Alltag stressfreier werden, fordert der Fahrrad-Club ADFC. Welche grundlegende Veränderungen er will - und was in den Wahlprogrammen der Parteien steht.

Radfahren wird immer beliebter in Deutschland - aber viele Radfahrerinnen und Radfahrer kennen das: Es gibt zu wenig Radwege und kein lückenloses Netz, man muss auf die Straße ausweichen. An Kreuzungen ist es oft unsicher, zum Beispiel wenn