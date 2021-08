Armin Laschet (CDU, r), Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat, boxt im Rahmen eines Termins seiner Wahlkampftour, mit einem Trainer des Boxcamps Gallus, in dem Kinder und Jugendliche trainieren.

Armando Babani/AFP-Pool/dpa

Frankfurt am Main. Mit einer Woche Verspätung liefert Armin Laschet doch noch das Symbolbild: Er steigt in einen Boxring, versehen mit entsprechenden Handschuhen. Der Kanzlerkandidat kämpft. Das muss er auch.

Der Spitzenkandidat steigt in den Ring: Mit dem Besuch eines Boxclubs für Jugendliche in Frankfurt am Main hat CDU-Chef Armin Laschet am Mittwoch seine Wahlkampftour begonnen. Im Boxcamp Gallus zog er selbst Boxhandschuhe an und boxte im Ri