Steht mit seiner Partei derzeit in den Umfragen nicht gut da: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU).

Marius Becker

Berlin. Lange Zeit pendelten sich die Umfrageergebnisse der Parteien ein – beeinflusst vor allem durch die Spitzenkandidaten. Nun kommt Bewegung in den Wahlkampf.

Es kommt Bewegung in den Bundestagswahlkampf: Die Union sinkt im RTL/ntv-Trendbarometer in der Wählergunst auf 23 Prozent – drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die SPD gewinnt ebenso viele Prozentpunkte und erzielt in der U