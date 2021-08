Flughafen und Militärbasis bei Kundus an Taliban gefallen

Menschen inspizieren die Trümmer von Geschäften, die bei Kämpfen zwischen den Taliban und afghanischen Sicherheitskräften zerstört wurden.

Abdullah Sahil/AP/dpa

Washington. Die Taliban nehmen in Afghanistan seit dem Abzug internationaler Truppen anscheinend eine Stadt nach der anderen ein. Nun sind sie in Kundus. Auch auf die Hauptstadt Kabul rücken sie vor.

Die Taliban haben in der Großstadt Kundus im Norden Afghanistans nun auch den Flughafen und eine große Militärbasis erobert. Das bestätigten Provinzräte und Sicherheitskreise am Mittwoch. In der Basis waren im Vorjahr noch rund hundert deut