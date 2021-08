Julian Assange wird zu dem heutigen Gerichtstermin persönlich erwartet.

Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

London. Seit mehr als zwei Jahren sitzt Julian Assange bereits in London hinter Gittern. Noch immer ist nicht endgültig entschieden, ob er in die USA ausgeliefert wird. Nun steht eine wegweisende Anhörung an.

Im Streit um die von den USA geforderte Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus Großbritannien hat die US-Anwältin ein Gutachten über die psychische Gesundheit des 50-Jährigen in Zweifel gezogen.Die Einschätzung, dass sich de