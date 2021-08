Julian Assange wird zu dem heutigen Gerichtstermin persönlich erwartet.

Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

London. Seit mehr als zwei Jahren sitzt Julian Assange bereits in London hinter Gittern. Noch immer ist nicht endgültig entschieden, ob er in die USA ausgeliefert wird. Nun steht eine wegweisende Anhörung an.

Erstmals seit mehr als einem halben Jahr ist der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, bei einer öffentlichen Anhörung in London vor Gericht erschienen.Der 50-Jährige wurde per Videoschalte aus dem Hochsicherheitsgefän