Migranten an Belarus-Grenze: Lettland ruft Notstand aus

Neu errichtetes Flüchtlingslager im litauisch-belarussischen Grenzgebiet. Alexander Lukaschenko droht offen damit, Flüchtlinge über die Grenzen in die EU zu lassen.

Mindaugas Kulbis/AP/dpa

riga. Der belarussische Machthaber Lukaschenko droht damit, Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten über die Grenzen in die benachbarten EU-Länder zu lassen. Dort sind sie aber nicht willkommen.

Wegen Hunderter illegaler Migranten an der Grenze zu Belarus hat Lettland in Teilen des Landes den Notstand ausgerufen. Er gilt bis zum 10. November für mehrere Regionen im Südosten und Süden des Landes in der Nähe zu Belarus. Das beschloss