Andrew Cuomo tritt zurück.

Seth Wenig/Pool AP/dpa

Albany. Der Druck war doch zu groß: Vorwürfe sexueller Belästigung von mehreren Frauen, Rücktrittsforderungen, strafrechtliche Konsequenzen. Lange wehrte sich Gouverneur Andrew Cuomo - jetzt tritt er zurück.

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung durch mehrere Frauen hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo die Konsequenzen gezogen. Der 63-jährige Politiker von der Demokratischen Partei kündigte in einem Video an, sein Amt in 14 Tagen niederzule