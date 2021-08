New Yorks Gouverneur Cuomo tritt zurück

Andrew Cuomo tritt zurück.

Seth Wenig/Pool AP/dpa

Albany. Mehrere Frauen werfen Andrew Cuomo sexuelle Belästigung vor. News York Gouverneur weist das immer noch zurück. Aber nach einer offiziellen Untersuchung und einem Machtwort des Präsidenten zieht er nun die Konsequenzen.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, tritt wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurück. Der 63 Jahre alte Politiker kündigte am Dienstag an, sein Amt innerhalb der nächsten 14 Tage niederzulegen.Cuomo, der im Lauf