Deutscher Bundestag/ Inga Haar

Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Ingrid Remmers, ist tot. Sie starb am Sonntag im Alter von 56 Jahren, wie mehrere Parteikollegen am Montagabend mitteilten. So schrieb Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow auf Twitter, Remmers Herz ha