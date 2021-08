Kämpfe in Nord-Äthiopien: Berichte über Massaker an Familien

Tigrayanische Kräfte im Norden Äthiopiens auf der Ladefläche eines Lastwagens.

Uncredited/AP/dpa

Lalibela. Seit November vergangenen Jahres schickt die äthiopische Zentralregierung Soldaten in die Region Tigray im Norden des Landes. Nun gibt es Berichte über neue Gräueltaten in der Region - auch an Kindern.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef reagiert alarmiert auf neue Berichte über Gewalt und Not in der äthiopischen Krisenregion Tigray.„Unicef ist extrem besorgt wegen der angeblichen Tötung von mehr als 200 Menschen - darunter mehr als 100 Kindern