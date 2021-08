Vor Bund-Länder-Gipfel: Wer fordert was beim Corona-Kurs?

Ministerpräsidenten, die Kanzlerin und weitere Vertreter der Bundesregierung treffen am Dienstag wieder zur Bund-Länder-Konferenz zusammen. (Archivbild)

dpa/Ole Spata

Berlin. Am Dienstag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Einige Ministerpräsidenten drängen auf ein Ende des kostenlosen Angebots an Corona-Schnelltests.

Über möglicherweise kostenpflichtige Corona-Tests und die zukünftige Behandlung von Ungeimpften sowie die allgemeine Pandemie-Strategie beraten am Dienstag die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).