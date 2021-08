„Impf-Feinschmecker“ in Brasilien: Die Jagd nach dem Vakzin

Ein Mann wird in Sao Paulo mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin geimpft.

Andre Penner/AP/dpa

Rio de Janeiro. Auf dem Höhepunkt einer außer Kontrolle geratenen Pandemie brach in Brasilien das Gesundheitssystem zusammen, Massengräber wurden ausgehoben. Nun jagen Brasilianer ihrem bevorzugten Impfstoff hinterher.

Nicht mit französischem Käse wird der Begriff „Feinschmecker“ in Brasilien derzeit in Verbindung gebracht, sondern mit deutsch-amerikanischem Impfstoff.„Sommeliers de Vacina“ (Impfstoff-Sommeliers), wohl am ehesten mit „Impf-Feinschmecker“